Ciclismo: a Settembre torna il Memorial Marco Pantani. Edizione particolarmente impegnativa

Sport

Cesenatico

| 15:20 - 27 Luglio 2018

In casa GS Emilia proseguono a pieno ritmo tutti i preparativi per l’organizzazione della gare previste nel finale di stagione, in modo particolare per il Memorial Marco Pantani che si disputerà il prossimo 22 settembre, proprio una settimana prima del Campionato del Mondo su strada previsto ad Innsbruck (Austria).

L’edizione 2018 della gara che ricorda il grande campione romagnolo quest’anno prenderà il via da Castrocaro Terme e Terra del Sole e si concluderà, come da tradizione, a Cesenatico, dopo aver affrontato un tracciato che ricalca quello delle edizioni precedenti. La parte iniziale, quella che porterà verso il circuito di Montevecchio, sarà particolarmente impegnativa. Vista la prossimità con i campionati del mondo, in accordo con il Commissario Tecnico della nazionale italiana, Davide Cassani, il percorso presenterà diverse asperità fin dai primi chilometri; la gara pertanto sarà un’importante occasione per testare alcuni atleti in procinto di partecipare alla rassegna iridata. I dettagli del tracciato saranno resi noti nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il Gruppo Sportivo Emilia nei giorni scorsi ha siglato un accordo con la concessionaria Moreno Motor Company di Bologna per la fornitura degli automezzi tecnici che saranno impegnati negli allestimenti delle zone di arrivo e partenza, oltre che dei gran premi della montagna, del Memorial Marco Pantani, del Giro dell’Emilia (uomini e donne) del 6 ottobre e del Gran Premio Bruno Beghelli (uomini e donne) del giorno successivo.

Oltre ai due importanti appuntamenti di ottobre, l’ente bolognese presieduto da Adriano Amici sarà impegnato, domenica 23 settembre, come partner tecnico del Trofeo Matteotti, classica abruzzese che si correrà a Pescara.