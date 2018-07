Musica classica, ritorna l'atteso appuntamento con Misanopianofestival

Eventi

Misano Adriatico

| 15:17 - 27 Luglio 2018

La 26.esima edizione parte domenica 29 luglio con Roberto Cappello Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte. Sei appuntamenti che oltre a coinvolgere Misano toccano Gradara e Montescudo/Montecolombo. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15. L'ingresso è libero ad esclusione di quello dell'8 Agosto che sarà a pagamento (euro 15,00, con degustazioni a cura del Ristorante Il Mulino) e su prenotazione presso l'Ufficio IAT di Misano Adriatico.





Si apre il 29 Luglio la ventiseiesima edizione del Misanopianofestival, la manifestazione interamente dedicata al Pianoforte che offre al pubblico della riviera un prezioso spazio di raccoglimento in cui ascoltare la Musica ispirata alla voce di questo strumento.

Sostenuto dall'Assessorato alla Cultura di Misano Adriatico, sotto la direzione artistica della Associazione “A. Galli” di Rimini, questo evento è atteso ogni anno da un folto pubblico che, come accadeva oltre due secoli fa a Vienna nei celebri concerti privati tenuti da Franz Schubert (le celebri “Schubertiadi”), si siederà intorno al Pianoforte per ascoltarlo e rivivere estasiate emozioni. Nel cartellone 2018 gli appuntamenti musicali saranno sette, sia a Misano che in differenti luoghi della provincia di Rimini e Pesaro. Da oltre vent'anni, infatti, il Festival si avvale anche della collaborazione del Comune di Gradara e, per il secondo anno, di quello di Montescudo-Monte Colombo. Nata come manifestazione rivolta alla promozione dei giovani talenti, grazie alla confermata collaborazione con l'Istituto di Alta Formazione Musicale “G. Lettimi” di Rimini, il MISANOPIANOFESTIVAL ha promosso anche un Corso di Alto perfezionamento rivolto ai giovani pianisti,italiani e stranieri, dal 30 Luglio al 2 agosto.



Domenica 29 luglio l'inaugurazione spetterà al pianista Roberto Cappello, acclamato interprete e virtuoso della tastiera, molto noto al pubblico del Festival. Il programma sarà imperniato su due monumentali opere del Romanticismo: la Sonata postuma in si bemolle D 960 di Franz Schubert, scritta dal maestro viennese pochi mesi prima di congedarsi dal mondo e la grande Fantasia op. 17 di Robert Schumann. Roberto Cappello, vincitore nel 1976 del prestigioso Premio “F. Busoni” di Bolzano, è stato acclamato nelle sale di tutto il mondo sia in veste di solista che con l'Orchestra. Il concerto, come da tradizione, si terrà nella Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte con inizio alle ore 21.15.

Mercoledì 2 Agosto la serata sarà dedicata ai Concerti per pianoforte e orchestra ed i protagonisti saranno i migliori pianisti dei Corsi di perfezionamento tenutisi in collaborazione con l'Istituto di Alta Formazione Musicale “G. Lettimi” di Rimini. I giovani eseguiranno al pianoforte alcuni dei grandi Concerti per pianoforte e orchestra da Mozart a Mendelssohn, grazie alla partecipazione straordinaria del loro docente, Roberto Cappello, che al secondo pianoforte ricoprirà il ruolo dell'orchestra.

Giovedì 3 Agosto la manifestazione si terrà nel cortile del Castello di Gradara che verrà aperto eccezionalmente la sera, proprio per il pubblico del Festival. Nel cuore della Rocca di Paolo e Francesca, spazio privilegiato di Bellezza dall'acustica perfetta, saranno ancora interpreti della serata giovani talenti che eseguiranno grandi Concerti romantici per Pianoforte, da Beethoven a Racmaninoff. Ancora una volta sranno due i pianoforti, a dialogare e a trascinare gli ascoltatori nell'immaginario di un grande palcoscenico di Teatro.

Sabato 4 agosto il pubblico si sposterà in un'altra sede suggestiva, il Santuario di Valliano, a Montescudo. In questa antica chiesa, raccolta al centro della vallata che scende dalle colline verso il mare, si terrà il concerto del pianista Pier Narciso Masi, in collaborazione con il Comune di Montescudo per Il Borgo della Musica e delle Arti e l'Associazione Rimini Classica. Il maestro, senese di origine, è stato docente di Accademie di Alto perfezionamento in Italia, Europa, USA e Giappone e direttore del Conservatorio di Firenze. Ospite dei più importanti Festival in Italia e nel mondo, è stato da sempre apprezzato come musicista a tutto campo, esplorando ogni aspetto del pianoforte, dalla musica da camera, di cui è considerato oggi uno dei più “grandi interpreti”, all'attività solistica, prediligento i compositori classici.

Il programma si aprirà con quattro luminose sonate di Scarlatti a cui seguirà un altro capolavoro di Franz Schubert, con la Sonata in La maggiore D 664; a seguire altri gioielli del repertorio romantico, da Papillons di Robert Schumann alle Rapsodie op. 79 di J. Brahms, per concludersi con la vitalità del Rondò Capriccioso op. 14 di F. Mendelssohn.

L'appuntamento dell'8 Agosto, Armonie della sera (dal nome dello Studio trascentale n. 11 di F. Liszt), sposterà ancora il pubblico della Schubertiade nello spazio aperto e raffinato del Mulino, a Misano Adriatico. Il giovane Alessandro Tosi continuerà a far rivivere emozioni ad occhi chiusi, invitando il pubblico intorno al Pianoforte per ascoltare capolavori immortali da L.v. Beethoven (Sonata op. 109) a F. Chopin (Sonata op. 54



n. 3). Il pianista riccionese, diplomatosi con menzione al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, ha vinto numerosi Premi nazionali ed internazionali ed è di rientro da New Orleans dove ha debuttato come solista. Avviatosi alla grande carriera concertistica, in Italia e nel mondo, frequenta l'Accademia Pianistica di Imola sotto la guida di E. Pace e I. Roma.

Il pubblico si siederà intorno al pianoforte nella Sala dei ricevimenti e verrà preceduto da degustazioni a cura del ristorante “Il Mulino” di Misano A. (ingresso a pagamento, su prenotazione al n. 0541-618424) Il cuore umano e il canto del sublime il 9 Agosto ci riporterà nello spazio privilegiato della Chiesa di Misano Monte con la voce straordinaria di Gladys Rossi intrecciata a quella del pianoforte di Davide Cavalli. Gladys Rossi è un soprano di fama internazionale che si è esibita nei teatri di tutto il mondo nei principali ruoli (Violetta, Gilda, Regina della notte, Carmen..) anche al fianco di Placido Dominco e Josè Carreras. Con Davide Cavalli, altro professionista del Pianoforte, pluripremiato collaboratore del Teatro d'Opera e collaboratore stabile, fra gli altri, di maestri come Riccardo Muti, Patrik Fournillier, Pietro Borgonovo ecc., interpreterà arie di W.A. Mozart, F. Liszt, G. Verdi, G. Puccini. Insieme a queste musiche il racconto del prof. Paolo Piantieri, intorno al Melodramma, chiuderà l'estate del Festival e ci rimanderà all'autunno con un appuntamento d'eccezione, il 2 novembre, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con la Biblioteca Comunale, feconda realtà culturale misanese. Parafrasando la celebre aria della Tosca di Puccini, con Un'equabile armonia di tastiere diverse il musicologo Alessandro Zignani userà anche la metafora come chiave di lettura dei “nodi” dell'Arte, alla scoperta di repertori mai ascoltati al Festival, per i due grandi strumenti polifonici: l' Organo e il Pianoforte (Luca Scandali e Manila Santini).