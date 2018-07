Castel Sismondo: tre appuntamenti con il Cinema sotto le stelle, musica dal vivo e aperitivi

Eventi

Rimini

| 15:05 - 27 Luglio 2018

Martedì 31 luglio, alle ore 19:30 nello splendido giardino di Castel Sismondo avrà luogo il primo appuntamento della rassegna "Il Fulgor al Castello - Il suono nel Cinema", esempio concreto di come gli imprenditori, facendo rete tra di loro, investono nella cultura contribuendo alla riqualificazione del centro storico.



I tre appuntamenti, che prevedono il momento conviviale dell'aperitivo, la musica dal vivo e il cinema sotto le stelle, sono stati realizzati grazie alla volontà della Khairos srl, gestrice dei cinema Fulgor e Settebello, dalla Bottega della Creperia, e dall'Associazione Zeinta di Borg, sempre pronta a sostenere le iniziative volte a far vivere il centro storico come luogo di aggregazione, in collaborazione con la Libreria Riminese e il Bar Trattoria Sole



Protagoniste delle serate al Castello saranno le colonne sonore che hanno reso famose tre grandi pellicole cinematografiche: Psycho (martedì 31 luglio), La Dolce Vita (martedì 21 agosto) e Suspiria (martedì 28 agosto). Le colonne sonore potranno essere ascoltate dal vivo grazie alla partecipazione del Virgilio Ensemble, formazione musicale fondata dal pianista, compositore ed insegnante Davide Tura.



La manifestazione è un esempio concreto di come gli imprenditori, facendo rete tra di loro possano investire nella cultura contribuendo alla riqualificazione di un Centro Storico che, grazie alla volontà dell'amministrazione, sta vivendo una nuova stagione. Che la cultura possa e debba essere volano di crescita e sviluppo economico è un tema ampiamente dibattuto, spesso però le imprese da sole non riescono a far fronte a questa sfida ed è qui che entra in gioco il ruolo della rete, del network, del sostegno reciproco tra privati e tra pubblico, per la realizzazione di progetti ambiziosi. Questo è ciò che è stato fatto da Khairos srl, dalla Bottega della Creperia e dall'Associazione Zeinta di Borg, la Libreria Riminese e il Bar Trattoria Sole, che hanno voluto unire con eventi culturali di spessore due luoghi identitari della nostra città, il Cinema Fulgor e il Castel Sismondo. Un'azione ambiziosa che è stata resa possibile anche grazie all'operato dell'amministrazione che ha restituito alla città non solo i luoghi simbolo (il Cinema Fulgor, il Castel Sismondo, l'invaso del ponte di Tiberio, il Teatro Galli), ma anche una ''qualità urbana'' basata sul concetto di vivibilità; grande attenzione alla sostenibilità ambientale, riqualificazione delle pavimentazioni e dei sistemi di arredo e del verde pubblico.

In questa cornice la Khairos con l'avallo dei partner ha colto la sfida e voluto continuare il percorso iniziato con il Cinema Settebello che va ben oltre al ruolo riservato agli esercenti di sale cinematografiche, proponendosi sul territorio come come hub culturale.



“Gli esercenti, sostiene Elena Zanni direttrice del Cinema Fulgor, non possono più esimersi dall’investire nel proprio territorio, devono uscire dalla propria attività per costruire con gli altri imprenditori progetti in grado di dare un contributo al nuova stagione di riqualificazione del Centro Storico, aperta dall’amministrazione”.



***

“Una città senza sale cinematografiche è una città cieca, è come un volto senza occhi". (Giuseppe Tornatore)

“Proprio come in ‘Nuovo Cinema Paradiso’ vorremmo ricordare la poesia di una sala di provincia e la nostalgia che in questi anni abbiamo provato noi riminesi per una modalità di vivere il cinema che credevamo perduta - Questo è il motivo per cui Zeinta di Borg - afferma Antonio Cuccolo coordinatore dell’Associazione culturale di imprese riminesi - ha abbracciato l’idea del Cinema Fulgor di riportare la gente in città: riscoprire il gusto dell'incontrarsi nel cuore di Rimini dopo aver visto un film, del discuterne la trama seduti ad uno dei tanti punti di ristoro... è sempre un piacere restare immersi nella città tra negozi e vie, tra le più suggestive del nostro stivale. Con la nascita delle grandi multisale nelle periferie e il successivo decesso delle monosale nelle zone centrali di tutte le città, si è assassinata una parte di cultura’, continua Antonio Cuccolo. ‘A Bologna, per esempio, anni fa il Comune ha firmato un protocollo con Anec: gli spettatori possono entrare nella zona a traffico limitato e avere tariffe speciali per la sosta e in alcuni parcheggi’. ‘Come Zeinta di Borg teniamo a valorizzare e sostenere le imprese del centro storico e dei borghi pertanto sosteniamo il fatto che le monosale o piccole sale cinematografiche facilitano l’afflusso e le visite nei centri storici, nelle aree di ristoro nei locali del centro, nello shopping, nell’aperitivo nei wine bar presenti, vivibilità e animazione nell’area urbana. Vediamo nella restituzione dei cinema in città il coinvolgimento e ripopolamento dei centri commerciali naturali, dei locali pubblici, e dei commercianti: la vita di relazione rimane all’interno dei centri, aggiungendo servizi ma mantenendo un pubblico nel proprio territorio e facendone affluire altro dai paesi limitrofi’.

La rassegna cinematografica “Fulgor al Castello – Il suono nel Cinema” fa parte del calendario estivo del Cinema Fulgor Estate al cinema e proporrà, nella splendida cornice di Castel Sismondo, tre grandi classici del cinema e alle loro famosissime colonne sonore. Le pellicole saranno introdotte da una toccante riproduzione dal vivo dei tratti più salienti delle rispettive colonne sonore grazie alla partecipazione di più musicisti, fra cui la Virgilio Ensemble, formazione musicale fondata dal pianista, compositore ed insegnante Davide Tura che spiegherà, prima della proiezione, alcune fra le scelte stilistiche compositori.



PROGRAMMA

martedì 31 luglio, Psycho (1960) di Alfred Hitchcock

martedì 21 agosto, La Dolce Vita (1960) di Federico Fellini

martedì 28 agosto, Suspiria (1977) di Dario Argento



ore 19,30 Aperitivo / Buffet Cena al Castello e musica dal vivo

ore 20,45 Davide Tura, introduce la colonna sonora del film

ore 21,30 proiezione

Costo € 10,00