Calcio Seconda, la Colonnella ha definito la rosa. Il tecnico è Antonio Bianchi

Sport

Rimini

| 14:54 - 27 Luglio 2018

Il Colonnella, retrocesso in Seconda categoria, si è presentato nella sede storica in via Flaminia. il direttore sportivo ha raccontato come intorno ad una realtà sportiva “di periferia”, ma con una grande storia nel mondo calcistico riminese, si sia coagulata l’adesione di numerosi atleti che hanno dato la loro gratuita disponibilità alla ripartenza del nuovo campionato. La società ha deciso di affrontare il prossimo campionato con l’inserimento dei ragazzi provenienti dalla juniores che avranno riferimenti e modelli importanti nei “vecchi” che stanno sposando in pieno il nuovo progetto. Gli allenamenti si terranno su un campo sintetico attrezzato con spogliatoi e docce riscattando i sacrifici annosi nel pantano dell’impianto sin qui utilizzato.

Il dirigente Antonio Paternò ha presentato ai giocatori il“ mister Antonio Bianchi, il presidente Antonio Fabbri ha preso la parola per ringraziare sia i giocatori che i dirigenti che sono sempre vicini alla squadra e ricorda che senza una fattiva collaborazione di tutti non si potrà portare sui campi avversari lo stile, la correttezza e la stima che sinora il Colonnella si è guadagnata in tutte le occasioni.

LA ROSA PORTIERI: Casalgrande. DIFENSORI: Prunella, Giordi, Zaghini F., Sapucci, Plastina. CENTROCAMPISTI: Vitali, Becchimanzi, polverini, Montronipo. ATTACCANTI: Andruccioli, Mongioi, Semprini, Micheloni, Bucci.