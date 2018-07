Rimini, in discoteca per rubare collanine sulla pista da ballo: arrestati tre giovani magrebini

Cronaca

14:47 - 27 Luglio 2018

Giovedì notte i carabinieri di Rimini hanno arrestato, in flagranza del reato di rapina impropria, tre giovani di 20, 18 e 17 anni, di origini marocchine residenti in provincia di Novara, già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia. E' accaduto in un noto locale situato in via Flaminia quando i militari, durante un servizio in abiti civili, hanno appurato che un ventenne milanese in vacanza a Rimini, poco prima, era stato derubato della propria catenina. Il giovane ha fornito indicazioni sul presunto autore del reato, aggiungendo che lo stesso si era poi unito ad un gruppetto di altri due giovani. Proprio mentre i carabinieri erano alla ricerca dei responsabili tre soggetti, dopo aver avvicinato un ragazzo intento a ballare, con mossa repentina gli hanno strappato la collana dal collo e, dopo averlo spintonato a terra dalle spalle, hanno cercato di disperdersi in mezzo alla folla venendo però bloccati dai militari che avevano assistito da poca distanza alla scena.

All’atto del fermo il 17enne, che aveva materialmente sottratto il gioiello alla vittima, ha negato le proprie responsabilità facendo cadere a terra la catenina. Recuperata dai militari, la stessa è stata restituita al legittimo proprietario, un diciottenne originario di Como in vacanza a Rimini. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire due catenine e due bracciali in oro, verosimilmente provento di ulteriori reati perpetrati nel corso della serata. Una delle collanine è stata già restituita al giovane turista milanese che aveva fornito le prime indicazioni rivelatesi utili ad individuare la banda di malfattori. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare i legittimi proprietari della refurtiva rinvenuta.

Condotti in caserma, i tre sono stati dichiarati in stato di arresto: il 17enne è stato associato presso il carcere minorile di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre i due maggiorenni sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della stazione di Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Venerdì mattina, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, i due sono stati posti in libertà con la misura cautelare del divieto di dimora dalla provincia di Rimini, in attesa del processo fissato a data da destinarsi.