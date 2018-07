Tennis, al Ct Cicconetti scatta il torneo nazionale femminile: Gloria Poletti e Marta Lombardini le big

Sport

Rimini

| 14:38 - 27 Luglio 2018

Al via il torneo nazionale di 3°-4° categoria femminile del Circolo Tennis Cicconetti. Questa sera i primi match, ma si entra nel vivo già domani (sabato) in questo interessante torneo che schiera giovani in grande progresso tecnico.

Sono 39 le giocatrici iscrette, in cima al seeding troviamo le 3.2 Gloria Poletti e la locale Marta Lombardini, autrice fin qui di una grande stagione tra tornei Open e di 3°, a seguire le 3.3 Manuela Benedettini (Ct Cicconetti), Shalom Salvi e Sara Sirena (Ct Cicconetti), da seguire le altre giovani del Club riminese, le 3.4 Ludovica Tosi, Lucrezia Vagnini, Giorgia Benedettini, la più esperta Alice Belli e la 3.5 Veronica Tosi. Primo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine la 4.1 Maria Prissilla Francioni e le 4.2 Francesca Stefanelli, Alessandra Sparnacci, Giulia Sangiorgi, Donatella Piccinini, Valentina Nandi, Giulia Galvani e Sara Carbone.