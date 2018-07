Tennis, tappa giovanile Next Gen: Evelyn Amati in finale nell'Under 12 e nell'Under 14

Sport

Santarcangelo di Romagna

14:36 - 27 Luglio 2018





Siamo alle battute finali nella tappa del Ct Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’elite Next Gen. In grande evidenza sui campi di casa Evelyn Amati, in finale sia nel tabellone Under 12 che nell’Under 14.

Under 12 maschile, quarti: Rafael Capacci (n.1)-Francesco Passerini 6-2, 6-2, Jacopo Antonelli (n.4)-Tommaso Filippi 6-3, 6-3, Jacopo Martinelli (n.3)-Riccardo Tola 6-4, 6-4, Alessandro Sartori (n.2)-Francesco Serafini 6-3, 6-3.

Under 14 maschile, semifinali: Christian Capacci (n.1)-Pietro Vagnini 6-2, 6-4, Leonardo Sanchioni-Pietro Matteini (n.2) 6-2, 6-2.

Under 12 femminile, semifinali: Sveva Azzurra Pansica (n.1)-Letizia Giovagnoli 7-5, 6-0, Evelyn Amati (n.2)-Maria Stella Musarra 6-3, 6-4. Under 14 femminile, semifinali: Giulia Corradini (n.1)-Sara Ricci 6-0, 6-1, Evelyn Amati (n.2)-Giulia Passeri 6-1, 6-1.