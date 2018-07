VIDEO: arrivati a Rimini i Qooder dell'Arma, verranno impiegati per pattugliare litorale ed entroterra

Cronaca

Rimini

| 13:33 - 27 Luglio 2018

Sono appena arrivati al comando di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e già nella giornata odierna verranno impiegati nei servizi di pattugliamento sul territorio i due Qooder, concessi in comodato d'uso gratuito al comando generale dell’Arma dalla Quadro Vehicles, un’azienda svizzera specializzata nella realizzazione di veicoli a tre e quattro ruote basculanti. I mezzi in dotazione ai carabinieri sono in grado di operare su terreni difficilmente percorribili da altri veicoli e il sistema di cui dispongono gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici. I qooder verranno impiegati sia nelle attività di pattugliamento sul litorale che nelle zone dell’entroterra della provincia di Rimini.