Weekend conclusivo per la Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato Città di Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 13:17 - 27 Luglio 2018

Si conclude domenica 29 luglio la XLVIII Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato Città di Pennabilli, una delle più longeve e qualificate manifestazioni del settore in Italia.

A due giorni dalla conclusione, si può affermare senza ombra di dubbio che la XLVIII edizione della Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato Città di Pennabilli ha superato la precedente per l'eccezionale qualità delle opere esposte e per il numero di visitatori e acquirenti, confermando la tendenza alla ripresa del settore, tanto attesa e auspicata da chi con dedizione, perseveranza e passione partecipa ogni anno a questa prestigiosa manifestazione.

Il fine settimana del 28 e 29 luglio offre ancora la possibilità di farsi coinvolgere da un evento culturale di spicco e di ammirare opere d'arte e di alto artigianato realizzate tra il Mille (alcune addirittura anteriori) e i primi anni del Novecento, con proposte di acquisto modulate per ogni tasca e, in ogni caso, molto convenienti in considerazione della congiuntura in cui si trova il mercato.

Compiendo l'itinerario che tocca gli stand degli antiquari, si possono ammirare le opere di grafica di un'eccezionale esposizione collaterale: “Colori e passioni di Renato Guttuso”, dedicata all'indimenticabile artista siciliano del secolo scorso, fino alla grande sala degli oli.

Alla visita a Pennabilli Antiquariato, allestita nelle sale climatizzate di Palazzo Olivieri, si potrà abbinare una piacevole passeggiata per le strade della città amata da Tonino Guerra o in qualcuno degli antichi, incantevoli borghi della Valmarecchia e, per chi ama la natura, nella frescura ai bordi del lago di Soanne o in qualche bosco dello stupendo Parco del Sasso Simone e Simoncello. www.pennabilliantiquariato.net