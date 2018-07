Centro estivo gialloblu, numeri da record per il Summer Sport della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:54 - 27 Luglio 2018

Boom di iscritti e sold out a luglio. Si va avanti fino alla fine dell’estate, la felicità del Presidente: “Orgogliosi della crescita e delle famiglie soddisfatte”. Si sta chiudendo un luglio da record per il Summer Sport della Marignanese, il centro estivo per bambini dai 5 ai 14 anni organizzato dalla società gialloblu e patrocinato dal Comune di San Giovanni in Marignano cominciato lo scorso 11 giugno. Sono stati più di 100 i bambini iscritti al centro, obbligando la società a chiudere le iscrizioni per il raggiungimento del numero massimo in relazione agli istruttori qualificati presenti.

“E’ un orgoglio per noi vedere così tanti bambini partecipare al centro estivo e ricevere tanti attestati di stima da parte delle famiglie – commenta il Presidente Oscar Cervellieri – Siamo partiti nel 2015 da un’idea mia e di Davide La Macchia ed è stata una vera e propria scommessa, non possiamo che essere soddisfatti della crescita che il Summer Sport ha avuto diventando un punto di riferimento per la comunità marignanese”.

Il Marignanese Summer Sport è molto più di un semplice centro estivo, è un’esperienza a 360° per i bambini con giochi, relax, tante attività sportive, laboratori, uscite didattiche e divertimento tra lo stadio comunale, la Scuola Primaria, la palestra e il campo sportivo Enzo Vanni, strutture che la società potrà utilizzare per 3 anni per il centro estivo essendosi aggiudicata il bando pubblico.

Al centro estivo i bambini praticano tanti sport, dal calcio al basket, passando per atletica, pallavolo, tennis, baseball, equitazione, danza, rugby e arti marziali, sempre seguiti da istruttori qualificati. Oltre allo sport sono programmati laboratori di musica, teatro, pittura, natura, svolgimento dei compiti e tutte le settimane si svolgono escursioni a parchi naturali e acquatici, gite al mare, uscite didattiche nelle località vicine.

Dopo il boom di luglio il centro estivo proseguirà le sue attività fino alla fine dell’estate con alcuni posti liberi e possibilità di iscriversi scegliendo tra le varie formule a disposizione: part time mattutino (8.30 – 12.45 con o senza pranzo), giornata intera (7.30 – 18.30), una o più settimane.