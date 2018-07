Due anziani soccorsi in spiaggia a Bellaria, 75enne in ospedale in condizioni serie

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:26 - 27 Luglio 2018

Due persone hanno rischiato di affogare venerdì mattina a Bellaria. E' successo al Bagno 5 in via Volosca. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 75enne che è ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Rimini; meno grave, ma comunque portata al nosocomio, anche una donna di 72 anni. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi due ambulanze, un'automedica e la Capitaneria di Porto.