Piano caldo distretto di Riccione: dall'inizio dell'estate oltre 600 telefonate ad anziani soli o a rischio

Attualità

Riccione

| 11:59 - 27 Luglio 2018

Caldo, temperature elevate, il distretto di Riccione continua l'opera di assistenza alle persone più fragili e più a rischio salute per le temperature estive.

Dall’inizio dell’estate sono state oltre 600 le telefonate effettuate a persone ultrasettantacinquenni nel Distretto di Riccione che comprende i Comuni di Riccione, Cattolica, Misano, Coriano e i Comuni della Valconca, considerate fragili, per varie caratteristiche, mappate in un apposito elenco, per verificare la loro situazione rispetto al caldo.

A loro l’amministrazione rivolge una particolare attenzione, in affiancamento alle principali azioni previste dalla Regione, in raccordo con le associazioni di volontariato e no profit tra cui la protezione Civile, la Caritas, gli ospedali e altre associazioni presenti sul territorio in modo da rendere gli interventi sinergici e quindi più efficaci.

L’amministrazione ricorda che sono attivi dei recapiti specifici per chiedere informazioni o richieste di intervento. I contatti sono i seguenti:

Nucleo Fragilità telefono: 0541/1490572

mail: emergenzacaldo@coopcad.it

“ Il settore servizi alla persona del comune di Riccione – afferma il vice sindaco e assessore alla persona Laura Galli – mette anche quest’anno a disposizione uffici preposti per fare fronte a situazioni di disagio che durante l’estate possono colpire le persone più anziane, specie se sole e senza il supporto della famiglia. Per coloro che hanno più di 75 anni è stata tracciata una mappa che viene costantemente aggiornata. Chiedo ai vicini di casa degli anziani soli di avere un occhio di attenzione, avendo cura di seguire comunque buoni consigli validi, non solo per gli anziani, ma anche per bambini e adulti più sensibili alla canicola estiva: bere molto, consumare frutta e verdura, indossare un vestiario leggero e dai colori chiari e soprattutto evitare di uscire nelle ore più calde. In costante collaborazione con l’Ausl Romagna è sempre attiva una rete di condivisione con i centri sociali, le strutture di accoglienza di anziani ,sia pubbliche che private, e di piani di monitoraggio estesi ai medici di famiglia.”

Consigli pratici

Per quanto riguarda gli anziani, si raccomanda di seguire una corretta alimentazione e idratazione, ed in questo caso sono i figli o altri parenti più giovani a dover aumentare l’attenzione. Certo vanno privilegiati i cibi leggeri, ma bisogna cercare di combattere la tendenza, che in alcuni anziani si presenta, di mangiare troppo poco quando arriva il caldo. Assai importante bere molto e spesso. Quanto all’aria condizionata, meglio non utilizzarla a temperature troppo basse.

Infine per avere refrigerio e passare una giornata assieme, ogni settimana una decina di nonni del Centro Diurno Residenza Pullè, pranzano, passeggiano e trascorrono il loro tempo all’ombra delle alberature del Parco della Resistenza. In collaborazione con il centro di Buon Vicinato “Amici del Parco della Resistenza”, gli anziani seguiti dagli operatori della Residenza Pullè, continueranno a darsi appuntamento, con cadenza settimanale, fino a settembre. Confermata anche per quest’anno la “ Festa di ferragosto” che per gli anziani della Residenza Pullè si svolge in anticipo, il 3 agosto, in compagnia dei familiari e dell’amministrazione comunale con l’esposizione di mercatini frutto dell’attività dei nonni svolta durante l’anno.