Rimini, sale slot nel mirino della Polizia: 14 controlli in tre giorni, cinque infrazioni

Cronaca

Rimini

| 11:02 - 27 Luglio 2018

Quattordici sale slot controllate in tre giorni. La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha concluso le verifiche rilevando ben 5 infrazioni tra cui la mancata segnalazione della presenza di impianti di video sorveglianza; presenza di apparecchi videolottery senza l’indicazione “gioco vietato ai minori di 18 anni”; macchina Vlt non collegata alla linea dati e presenza di una dipendente non indicata nella licenza di Polizia.

I controlli vengono effettuati per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali e il rispetto della disciplina in tema di tutela dei minori.