Feste, concerti, sport: dalla spiaggia alla collina un week-end carico di eventi. Ecco cosa fare a Rimini e provincia

| 10:54 - 27 Luglio 2018

Tanta musica, sport, feste a tema: aspettando l’eclissi l’intrattenimento a Rimini e provincia di certo non manca. Se volete organizzarvi al meglio vi segnaliamo tutti gli eventi “top” di questo week-end.





MANIFESTAZIONI E SPORT





Appuntamento con il Rimini Summer Pride, il Pride più romantico d'Europa nelle tinte calde dell'estate. Una festa aperta a tutte le persone che amano la vita e che sostengono che l'amore sia uguale per tutti, la festa degli spiriti liberi. Il Rimini Summer Pride è un evento culturale e musicale che vuole innescare un nuovo modo di chiedere diritti e riconoscimenti delle persone e delle famiglie LGBTI.





Per la gioia dei bambini di tutte le età, ma anche dei genitori, Venerdì 27 Luglio 2018 a Libiano di Pietracuta, presso l'Anfiteatro a partire dalle ore 21.00, l'Amministrazione Comunale di San Leo ha organizzato in collaborazione con San Leo 2000 e la Coop. Atlantide un appuntamento "da vivere" AVVENTUROSAMENTE, "Metti una sera…con Harry Potter".





L'ELF CIV 2018 torna da venerdì a Misano World Circuit per il suo quarto round stagionale. Le gare del weekend saranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208). Si chiude così un luglio strepitoso per MWC, all'insegna del grande motociclismo e sin qui con oltre 150.000 presenze a partire dal Riviera di Rimini WorldSBK, a seguire il World Ducati Week. Ora si aggiunge il Campionato Italiano di Velocità che proprio dal Simoncelli aveva iniziato la stagione 2018. Tredici le gare in programma, da venerdì il via con le varie sessioni di prove libere.





E' tempo di scudetti per il 3x3 di basket Italia. 64 squadre maschili e 20 femminili da venerdì 27 a domenica 29 luglio giocheranno per conquistarli a Riccione, in piazzale Roma. E’ senza dubbio l’estate della consacrazione del 3x3 in Italia che ha già visto la vittoria del Campionato del Mondo a Manila con la Nazionale femminile a giugno, poi il Challenger FIBA di Lignano del 7-8 luglio con le migliori squadre europee ed italiane e che questo fine settimana avrà le Finali del 3x3 Italia, del campionato italiano.





"Aygo Vertical Summer Tour", il tour più coinvolgente dell'estate, approda alla Sunset Beach Arena, in zona Arenile di Cattolica. Sabato 28 e Domenica 29 luglio infatti si terrà la terza di otto tappe dell'evento, che prevede musica, sport e divertimento sulle spiagge più belle d'Italia.





Sabato 28 luglio torna a BoaBay di Rimini la seconda edizione della divertente e originale Boathlon Monster Competition, gara unica consistente in due prove, una di nuoto nel perimetro del parco acquatico, a cui segue il percorso sui gonfiabili, solo dopo aver indossato il giubbotto salvagente. La somma dei due migliori tempi, il tempo in acqua e quello sui gonfiabili, consisterà nel tempo totale del concorrente che vorrà sperimentare e cimentarsi nella particolare esperienza.





FESTE E ENOGASTRONOMIA





Venerdi' 27 luglio la musica accenderà piazza Ganganelli di Santarcangelo con dj set e concerto anni '70 e '80 di "Disco Piazza", mentre Sabato 28 con le atmosfere sudamericane del gruppo Del Barrio per la "Notte argentina".





Venerdì 27 Luglio a Riccione, zona Alba, Hotel California: Street Party a tema per rivivere la musica e l'atmosfera della West Coast Americana, DJ set, Live, animazione per bambini, raduno ed esposizione Harley Davidson.





Sabato 28 luglio, per celebrare la luna piena, Rimini ospiterà il suo primo Fullmoon Party, in contemporanea con le famose spiagge di Koh Phangan. Presso la spiaggia libera di San Giuliano,avrà luogo il Chao, dal nome del fiume che attraversa la Thailandia, il Chao Phraya, al fine di ricreare l'atmosfera dell'evento thailandese più famoso al mondo.





Il 28 luglio in programma giochi, spettacoli e divertimento per tutti gli iscritti del centro estivo e le famiglie. Si comincia alle 17.00, alle 20.00 lo show "Alice nel Paese delle Meraviglie". Consueto appuntamento di luglio per lo Junior Club del Garden che sabato 28 luglio pomeriggio/sera propone la festa dedicata a tutti gli 850 bambini e ragazzi del centro estivo e alle loro famiglie.





Venerdì 27 luglio sarà in programma dalle ore 21.00 una ricca cena in due locations del borgo di Montefiore: Piazzale 2 giugno, ai piedi della maestosa Rocca, curata dal Garden Pasticceria, e Piazza della Libertà, curata da Locanda Emma. Sabato 28 luglio sempre alle ore 21.00 invece ci sarà in Piazza della Libertà la cena di beneficenza al costo di 15 euro a persona per sostenere la ricerca medica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).





CABARET E TEATRO





Un bicchier di vino insieme alla comicità di un grande del cabaret, Gene Gnocchi, ingresso gratuito. Sodalizio di comicità e grandi vini venerdì 27 luglio a Coriano presso la Cantina dei Colli Romagnoli in via Cella, 7, serata che si apre alle ore 20.30 con un brindisi insieme ai vini delle Rocche Malatestiane.





Domenica 29 luglio il festival “le città visibili” ospiterà lo spettacolo vincitore de “L’Italia dei visionari”. A calcare la scena sarà Alessandro Blasioli con “Questa è casa mia”, che narra la sventurata storia vissuta da una famiglia aquilana in seguito al tragico terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo il 6 aprile del 2009. Ore 21 e 30, Ex Macello, via Dario Campana.





MUSICA E CONCERTI





La famosa cantautrice americana Joan Wasser venerdì 27 luglio ore 21:15 sarà attesa protagonista alla Corte degli Agostiniani, al nuovo appuntamento con Percuotere la mente, rassegna della Sagra Musicale Malatestiana, in cui per l'occasione presenterà i brani del suo ultimo lavoro. Ingresso unico al costo di 18 euro a biglietto.





Sabato 28 luglio alle 21.30 Edoardo Bennato sarà ospite dell’ultima serata del Verucchio Festival in Piazza Battaglini a Verucchio (RN).

Dopo l'uscita dell'inedito "Mastro Geppetto" che si è andato ad aggiungere alla tracklist del celebre "Burattino senza fili 2017" a quarant'anni dalla sua pubblicazione, ecco il tour estivo del cantautore napoletano.





DISCOTECHE





Venerdì 27 Luglio al Top Club “Summer Fashion Style”, sfilata di moda sotto un cielo di stelle di Carla Bravi: la moda dà spettacolo. Ore 23,00 cena Spettacolo , Guest Dj Max Monti. Guest Voice Alex F. Ore 24.15 Summer House Music, TOP dj set Fabrizio Fratta & White Angel.





Venerdì 27 luglio torna Sylvain Armand sulla consolle più Glamour di tutta la Romagna, la Villa delle Rose.





Sabato al Byblos "The White Stories". Dress code : White. In consolle Maurizio Nari, Franz Frisani , Max monti, Luca P. Per chi si ferma a cena può gustare le pietanza preparate dallo chef, tra piatti ricercati e gli immancabili grandi piatti romagnoli, serviti a bordo piscina.