Rimini, droga in mezzo le panchine e il prato: arresti e denunce tra Marina Centro e parco Murri

| 10:52 - 27 Luglio 2018

Due arresti, 18 denunce, 190 persone identificate e diverse decide le dosi di droga sequestrate. E’ questo il bilancio di una maxi operazione della Polizia di Stato di Rimini tra Marina Centro e il parco Murri nella serata di giovedì.

Verso le 22.30 gli agenti della Scientifica a bordo di un’auto non di servizio, si sono parcheggiati nei pressi di una nota discoteca videoregistrando tutti i movimenti sospetti nella zona. I colleghi della Polizia erano invece impegnati a controllare gli spostamenti di alcuni spacciatori prevalentemente di origine magrebina.

Iniziati i controlli, i poliziotti hanno subito scoperto che alcuni cittadini extracomunitari, risultavano essere clandestini e sprovvisti di valido documento d’identità. 18 stranieri sono stati accompagnati in Questura per essere sottoposti a rilievi “fotodattiloscopici” per l’identificazione corretta. L’ufficio immigrazione ha lavorato tutta la notte per recuperare i dati degli extracomunitari e la loro posizione.

I due arrestati sono un tunisino 26enne e un marocchino 23enne. L’accusa è di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Verranno processati per direttissima.

Le perquisizione personale di un tunisino 28enne ha inoltre permesso di rinvenire e sequestrare uno “spray” al peperoncino, reato per il quale è stato denunciato. Grazie all’unità cinofila nei pressi del parco sono state trovate ingenti quantità di marijuana, cocaina ed hashish nascoste tra la vegetazione e le panchine.

Al parco Murri sono invece tati individuati, identificati e denunciati tre stranieri in possesso di droga.

I controlli sono proseguiti per tutta la notte. L’operazione che ha impiegato decine di uomini della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Rimini ha visto l’impiego anche del personale dei Reparti Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, Bologna e Genova e dell’unità cinofila della Polizia di Stato.