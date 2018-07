Tennis, a Viserba da sabato il Memorial Cavioli: 1.500 euro di il montepremi. Galvani l'uomo da battere

Sport

Rimini

| 10:29 - 27 Luglio 2018

Parte domani una classica del tennis romagnolo, il memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Tennis Viserba (1.500 euro di montepremi) nel ricordo di un proprio giocatore scomparso prematuramente.

Si tratta di un torneo di tradizionale qualità, che vede al via 87 giocatori, guidati dal 2.2 Stefano Galvani, ex top 100 delle classifiche mondiali e maestro al Ct Rimini, a seguire la forte pattuglia dei 2.4 del Circolo che ha conquistato la serie B, Francesco Giorgetti, Manuel Mazza, Alessandro Canini ed il 2.5 Diego Zanni, oltre all’altro 2.4 Lorenzo Cremonini. Al via anche il 2.5 Andrea Calogero (Ct Cesena) ed i 2.6 Noah Perfetti, Umberto Crocetti Bernardi e Filippo Di Perna.