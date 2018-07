Il Codacons denuncia Ryanair per truffa e frode in commercio. Esposto alla procura di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:00 - 27 Luglio 2018

Il Condacons denuncia Ryanair per truffa e frode in commercio. Dopo le numerose cancellazioni di voli che la compagnia aerea ha fatto registrare, a causa dello sciopero che ha coinvolto il personale dell'azienda, l'associazione dei consumatori ha deciso di presentare un esposto a 28 Procure della Repubblica territorialmente competenti per gli scali dove opera la compagnia low cost. Tra le procure interessate anche quella di Rimini, in relazione ai disagi subiti dai viaggiatori presso i tre scali dell’Emilia Romagna. "Il comportamento messo in atto da Ryanair – afferma il Codacons – viola in modo palese i regolamenti comunitari e le sentenze della giustizia europea e, in tal senso, si pone al di fuori dalla legge. Il Regolamento stabilisce infatti risarcimenti da 250 a 600 euro a passeggero in caso di ritardi superiori alle 3 ore o cancellazioni dei voli. Il Codacons ha attivato una task force di legali per fornire assistenza ai passeggeri coinvolti nei disagi: tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it o contattare il call center Codacons al numero 892007