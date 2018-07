Il rock di Edoardo Bennato chiude il Verucchio Music Festival sabato 28 luglio

Eventi

Verucchio

| 09:46 - 27 Luglio 2018

La XXXIV edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Arts, sette serate musicali ospitate nella suggestiva location del Sagrato della Chiesa Collegiata, accoglie per il concerto finale di sabato 28 luglio alle ore 21.30 Edoardo Bennato.

Edoardo Bennato, nato a Napoli nel 1946 è un chitarrista italiano, da sempre ispirato dalla musica e incoraggiato da bambino dalla madre e vicini a esibirsi nel cortile di casa, è uno dei personaggi viventi più importanti della musica italiana, ritenuto da molti critici e musicisti uno dei più grandi rocker italiani, celebre per i suoi testi ironici e dissacranti. Pubblica nel 1970 i suoi primi 45 giri, Marylou e 1941. Nel 1980 è stato il primo cantante italiano a riempire lo stadio milanese di San Siro con più di sessantamila persone, nonchè anche primo cantante italiano in assoluto a suonare l'armonica a bocca e primo cantante italiano ad esibirsi, nel 1976, al Montreaux Jazz Festival. Chitarrista, armonicista e cantante. Dopo una prima esperienza londinese cominciò a proporsi come uomo orchestra suonando contemporaneamente oltre alla chitarra e all'armonica, kazoo e altre percussioni. Nel 1980 pubblica, a distanza di soli 15 giorni, due album: Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette, mossa che verrà poi ripetuta due anni dopo da Bruce Springsteen con i due album Human Touch e Lucky Town. Artista instancabile, colleziona innumerevoli pubblicazioni e riconoscimenti. il suo ultimo singolo, “Mastro Geppetto”, è il tassello mancante di “Burattino senza fili”, il celebre album concept dedicato alla favola di Collodi, rivisitata secondo lo spirito caustico del cantautore partenopeo, lo scorso anno ripubblicato in una “special edition” per celebrare i 40 anni dell’uscita del disco. Tra le innumerevoli influenze di Edoardo Bennato compaiono Bob Dylan, Chuck Berry, Elvis Presley, Jimmy “Hammond” Smith, Paul Anka e Neil Sedaka.