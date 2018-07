Rimini, pastasciutta antifascista: in tanti a tavola contro odio, razzismo e corruzione

Attualità

Rimini

| 07:42 - 27 Luglio 2018

Ottima partecipazione di pubblico e di commensali alle "pastasciutte antifasciste" organizzate in provincia di Rimini. In una nota l'Anpi locale analizza con soddisfazione il clima di sana allegria e coinvolgimento nelle serate.

Di seguito la nota dell'Anpi Provinciale

Cosa vorrà dire che centinaia di cittadini, donne, tante mamme, giovani, anziani, partecipano alle "pastasciutte antifasciste" in varie città della Provincia di Rimini in un clima di sana allegria, di condivisione dei valori sui quali si fondano la Costituzione e la nostra Repubblica? Il fascismo distrusse l'Italia con le torture, l'odio, la guerra, il razzismo, la corruzione. E il 25 luglio 1943 fu festa.

Per rievocare la pastasciutta antifascista del 25 luglio 1943, abbiamo organizzato diversi appuntamenti nella nostra Provincia. Sicuramente la più riuscita è stata quella di Santarcangelo. Sotto i portici del Comune numerose persone si sono riunite attorno ai tavoli. Accanto alla Presidente Provinciale dell'A.N.P.I., Giusy Delvecchio; Alice Parma, una sindaca che in questi momenti non manca mai. Generoso il contributo economico dei partecipanti al “Comitato Verità e Giustizia” per i nuovi desaparecidos del Mediterraneo che sostiene anche sul piano legale i diritti dei migranti.

Bella anche la serata di martedì 24 luglio al Centro Sociale Grotta Rossa, organizzata da ANPI Sezione di Rimini e il CSA GrottaRossa. Prima della cena c'è stata la proiezione, molto partecipata, di "Hanno Strappato i fiori ma non hanno fermato la primavera" filmato dedicato a Renato Mancini, uno dei tre martiri riminesi di Fossoli.