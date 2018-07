Baseball, riprende il campionato: i Pirati venerdì e sabato contro il Città di Nettuno che cerca i playoff

Sport

Rimini

| 22:43 - 26 Luglio 2018

Il campionato riparte dopo le due settimane di pausa dovute agli impegni della Nazionale vedrà i Pirati (nella foto di Bassani Federico Celli) ospitare allo Stadio dei Pirati il Città di Nettuno. La squadra nettunese occupa momentaneamente il quarto posto playoff a più due sul San Marino ragion per cui sarà un weekend importante per avvicinarsi alla qualificazione. Il manager Trinci si affiderà al fuoriclasse ex MLB Richmond (3v 2p Pgl 1.61) e al dominicano Frias (6v 3p Pgl 2.83) nelle due partite. Dal bullpen il primo rilievo è sicuramente il comunitario Castillo (3v 3p Pgl 5.33), poi il terzetto italiano Simone, Scotti e Ciarla completa il pitching staff a disposizione. Lo staff tecnico del Città di Nettuno ha diverse opzioni difensive visto l’ampio roster costruito in sede di mercato. Da tener d’occhio le mazze dei tre slugger stranieri Rodriguez (.271 più 10 Rbi), Aguilera (.244) e Montiel (.263) che insieme ad Ambrosino (.217 solo 10 presenze) e Mercuri (.274 miglior battitore) possono trascinare il giovane gruppo laziale verso gli obiettivi più importanti.

Da segnalare che nel pre gara i giocatori neroarancio saranno accompagnati in campo dai giovani calciatori della Società Promosport affiliata della Rimini Calcio.Abbiamo ascoltato il manager riminese Ceccaroli prima del big match casalingo.

Come avete lavorato in queste due settimane di sosta oltre all’amichevole disputata contro San Marino? I 6 giocatori impegnati nel Torneo di Haarlem come li hai ritrovati?

Abbiamo lavorato bene seppur a ranghi ridotti. I 6 ragazzi (Bassani, Celli, N. Garbella, Noguera, Kelly e Marquez) che sono andati a giocare in Olanda sono ritornati in buone condizioni fisiche e sicuramente hanno mantenuto il ritmo partita. Gli altri invece nonostante l’amichevole giocata contro San Marino hanno perso certamente un po’ di ritmo quindi sono un attimo più indietro.Il Città di Nettuno verrà qua col coltelli tra i denti visto che devono conquistare l’accesso ai playoff, mentre la mia squadra essendo già qualificata non ha particolari problemi. Noi punteremo al massimo e di fare il meglio possibile, poi sarà molto interessante affrontare un pitcher del calibro di Richmond. Noi dovremo giocare con grande motivazione e concentrazione visto l’alta qualità degli avversari. Siamo pronti per scendere in campo saranno due belle partite senza dubbio.Ho tutto il roster a disposizione quindi come già dimostrato nelle precedenti sfide abbiamo anche diverse soluzioni a gara in corso. I partenti saranno Ruiz e Bassani.Il doppio incontro avrà inizio venerdì sera alle(27 luglio) sul diamante dello Stadio dei Pirati dove si disputerà, mentre il giorno seguente si giocheràsempre nell’impianto di via Monaco (playball).Gli arbitri designati per questa doppia sfida saranno Bastianello, Menicucci e Spera.