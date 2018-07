Basket, agli Europei Under 16 Division C San Marino si schianta contro Cipro

Sport

Repubblica San Marino

| 22:35 - 26 Luglio 2018

Dopo un paio di giorni necessari per ritrovare le forze e recuperare dal virus intestinale che aveva decimato la squadra nella notte tra lunedì e martedì, la Nazionale U18 di coach Simone Porcarelli torna in campo contro Cipro. Certo, le condizioni dei Titani non sono ottimali - solo 9', ad esempio, per un giocatore importante come Botteghi - e Cipro è una delle migliori, se non la migliore in assoluto, compagini del Torneo, sta di fatto che la partita in pratica dura 6': sul 7-7, infatti, Cipro strappa di prepotenza e chiude la frazione con un parziale 15-0, che manda le due squadre al primo mini-intervallo sul 22-7. In ogni quarto il match segue il medesimo canovaccio: prima metà in equilibrio e parzialone dei ciprioti nei restanti 5'.

Non c'è mai partita, come confermato dalle statistiche: San Marino tira col 27% dal campo e concede agli avvesari 35 rimbalzi d'attacco e 27 palle perse, che si trasformano in 54 punti subito. Cipro poi ci mette anche del suo, giocando un basket aggressivo e molto fisico, anche perché il metro arbitrale si rivela piuttosto permissivo.

«Oggi purtroppo non ci sono cose positive da dire - spiega coach Porcarelli -: abbiamo sbagliato atteggiamento e mentalità e non siamo mai riusciti a reagire. Da parte mia è mancata la cura di qualche dettaglio: ho annullato l'allenamento di stamattina per dare un po' più di riposo ai ragazzi, visti i problemi alimentari che abbiamo avuto nei giorni scorsi, e invece sarebbe stato meglio farlo per tenere più alto il livello di attenzione. I malanni di certo non ci hanno aiutato, ma non sono un alibi sufficiente per giustificare la nostra prova. Da domani giocheremo tre partite di fila per le posizioni dalla quinta alla nona: ho fiducia che le affronteremo con ben altro piglio».

(foto: sito FIBA)

Cipro-San Marino 101-37 (22-7; 30-13; 25-9, 24-8)

Cipro: Dimitriou 9, himonas 4, Iliadis 8, Costantinides 13, Alexandrou 17, Achilleos 10, Stylianou 6, Papaioannou 2, Pafitis 3, Poullitas 5, Christofidis 9, Tretiakov 15. All. Michael

San Marino: Giovannini, Toccaceli, Lioi 2, Palmieri 12, Ugolini 11, Francini, Fiorani 2, Maiani, Clementi, Felici 10, Botteghi, Guida. All. Porcarelli