Moto d'acqua, due podi all'Idroscalo di Milano per il cattolichino Manuel Reggiani nella categoria Runabout F1

Sport

Cattolica

| 22:31 - 26 Luglio 2018

Organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica nello scorso week end all'Idroscalo di MIlano si è svolta la quarta tappa del Campionato Italiano Moto d'Acqua, dove rider da tutta Italia si sono sfidati nelle otto categorie(Ski F1-F2- F3 , Runabout FI-F2- F4, Endurance e Free Style).

Dopo le prime tre tappe, Bacoli (Napoli), Caorle (Venezia) e Brindisi, la tappa di Milano era la penultima della stagione agonistica.

Il commerciante cattolichino, residente a Gradara, Manuel Reggiani della Radical Riders A.S.D., anche se non in perfette condizioni fisiche, ha affrontato le due gare con un ottimo piazzamento, conquistando il secondo gradino del podio in gara1 e ancora sul podio ma sul terzo gradino in gara2, ottenendo un buon bottino di punti.

Nella categoria Runabout F1, in testa alla classifica provvisoria 2018, troviamo il pluricampione Lorenzo Benaglia vincitore anche dell’ultima tappa di Brindisi, seguito da Manuel Reggiani e da Pierpaolo Terreo.

Reggiani deve molto per le sue performance anche al suo fido amico e meccanico Alessandro Pucci che gli sistema al meglio la sua moto d'acqua.

Dopo la tappa di Milano, il Campionato Italiano Moto d’Acqua si concluderà l’8-9 settembre ad Anzio (RM).

Amato Ballante