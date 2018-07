Saltato all'improvviso il concerto di Al Bano e Romina al Beat Village. La rabbia dei fans: 'Vergogna'

Cronaca

| 22:19 - 26 Luglio 2018

E' saltato anche il concerto di Al Bano e Romina Power al Beat Village alla Darsena di Rimini. Già prima delle ore 19 erano cominciate le file per assistere al concerto ed è stata comunicata loro la decisione di annullarlo. In prevendita erano stati venduti tutti i biglietti. Si sono levate grida di disappunto tra cui “Vergogna!”.

I due artisti in una conferenza stampa al Grand Hotel hanno detto che in mezzo secolo di attività era mai successa loro una cosa del genere. “Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul palco per rispetto dei fan, ma quando è stato chiaro che, oltre a noi, nemmeno i tecnici e gli operai sarebbero stati pagati dagli organizzatori, abbiamo deciso di annullare il concerto” hanno detto.

Il Comune di Rimini ha detto per voce dell'assessore Sadegholvaad che ritirerà il patrocinio agli eventi del Beat Village. artisti e Comune valuteranno le azioni legali possibili da attuare. Allo stesso tempo è stata manifestata anche l’intenzione di rimediare a quanto successo con un altro concerto, da tenere prossimamente in un’altra location. A quanto pare oggi è arrivata una lettera della Siae, in cui si reclamava il fatto che neppure i diritti dei concerti erano stati pagati.

Poco dopo le 21 sulla pagina Facebook del Beat Village in un comunicato si leggeva: “Alle ore 19 di oggi Albano Carrisi ha disdetto improvvisamente il concerto e con questo, dopo tutte le angherie subite, gli insulti e le prevaricazioni dei giornali il Beat Village chiude qui la sua esperienza negativa. Ringraziamo chi ci ha sostenuto precisando che tutti i biglietti verrano risarciti dalle rispettive rivendite a semplice richiesta. Per chi invece ha comprato i biglietti da noi alla cassa può richiedere il rimborso previo appuntamento telefonico”.