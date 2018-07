Il Novafeltria riabbraccia Alessio Balducci. Giovanili, i responsabili sono Campana e Rinaldi

Sport

Novafeltria

| 18:22 - 26 Luglio 2018

Il Novafeltria annuncia il gradito ritorno di Alessio Balducci, centrocampista classe 1993, già nel club nella stagione 2014-2015. Centrocampista davanti alla difesa o mezzala, giocatore che annovera quattro camponati di Promozione, Balducci rappresenta un innesto di grande valore per il centrocampo giallo/blu

La Vis Novafeltria Calcio comunica che per la stagione 2018/2019 non proseguirà il rapporto di collaborazione con il responsabile del settore giovanile Massimo Zanini. La Vis ringrazia Massimo per il grande contributo offerto sia dal punto di vista tecnico che umano e per le importanti competenze dimostrate. I i nuovi responsabili tecnici del settore giovanile sono Luigi Campana e Raffaello Rinaldi.