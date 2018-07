Ancora una segnalazione di sosta 'selvaggia' nel centro di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:33 - 26 Luglio 2018

Continuano le segnalazioni di sosta selavaggia a Rimini. Ancora una volta le foto arrivate alla nostra redazione testimoniano una sosta in corrispondenza della Porta Montanara in via Bastioni Meridionali. Si tratta di tre vetture parcheggiate dove non è consentito.

Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.