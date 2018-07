Contraccettivi gratuiti introvabili, esposto della consigliera Sensoli per far chiarezza

Attualità

| 17:13 - 26 Luglio 2018

La pentastellata evidenzia in un'interrogazione la mancanza di omogeneità nell'offerta sanitaria e segnala che in alcune farmacie i contraccettivi gratuiti "non sono pronti"

L'annuncio della Regione di contraccettivi gratuiti per tutti gli under 26, in alcuni territori, è rimasto tale e non si è trasformato in realtà. Lo scrive la riminese Raffaella Sensoli in un'interrogazione nella quale chiede alla Giunta "se sia a conoscenza dell'indisponibilità dei contraccettivi previsti dalla regolamentazione come gratuiti". La consigliera regionale del Movimento 5 stelle rimarca come "nella realtà a chi richiede questi contraccettivi viene risposto che al momento non sono pronti e non sanno quando lo saranno".

La pentastellata sottolinea come "queste segnalazioni dimostrano ancora una volta la mancanza di omogeneità sul territorio regionale nell'offerta sanitaria. C'è una situazione irregolare, in particolar modo nel territorio dell'Azienda unica della Romagna che risulta unica solo formalmente ma non nella realtà".

Sensoli chiede quindi alla giunta se "non ritenga opportuno prevedere il rimborso del costo dei contraccettivi per gli aventi diritto che hanno provveduto all'acquisto in farmacia".

A questo aggiunge la richiesta di "attivare delle attività volte a dare omogeneità all'offerta sanitaria sul territorio regionale ed in particolare sul territorio dell'Ausl unica della Romagna".