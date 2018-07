Estate a Pennabilli: tanti gli appunti in programma. Ecco il calendario

Eventi

Pennabilli

| 16:55 - 26 Luglio 2018

Arriva con un tuffo di colore la programmazione estiva 2018 a Pennabilli, ricca di appuntamenti e manifestazioni. Tutti i martedì fino al 7 agosto i racconti e le fiabe di “Baracca e burattini” accompagneranno grandi e piccoli all’Orto dei frutti a partire dalle 21:00.

All’anfiteatro di Piazza Garibaldi saranno proiettate le produzione de “La compagnia instabile pennese” mercoledì 18 e sabato 28 luglio. Venerdì 3 agosto “Short di notte” darà spazio a cinque cortometraggi internazionali di successo girati in collaborazione con l’International Film Festival “Sedicicorto” di Forlì. Foto Amarcord, giovedì 6 agosto, sarà un tuffo nella memoria del paese, mentre il “Carosello Pennese”, giovedì 23 agosto, mostrerà le tante altre produzioni che negli anni sono nate a Pennabilli.

Quattro saranno le presentazione di scrittori e libri locali all’Orto dei frutti dimenticati: Ferruccio Farina presenta “Sigismondo Malatesta. Le imprese, il volto e la fama di un principe del Rinascimento” venerdì 27 luglio alle ore 21:30; Lorenzo Lunadei il romanzo “Sotto il sole dell’Arizona” domenica 29 luglio alle ore 18:00; Marianna Brogi “Scrivi” con una presentazione itinerante alle 17:00 e, infine, Vincenza Riccardi Scassellati “Percorsi nella Pittura” venerdì 10 agosto alle ore 18:00.

Appuntamento musicale giovedì 09 agosto con “Il Musichiere”, gara sulla falsariga di Sarabanda, sabato 18 agosto con concerti di Musica live in Anfiteatro e domenica 26 agosto con David Pacini e il suo liscio in piazza. Il Random Party, evento fisso dell’estate, movimenterà la notte pennese sabato 11 agosto. A Pennabilli torna poi l’Arte di strada nel giorno di Ferragosto con nuovi spettacoli in centro.

Anche la gastronomia non mancherà, con la “Cena Sociale” di giovedì 26 luglio e la “Cena in bianco” lunedì 13 agosto, mentre martedì 14 agosto, in occasione della “Festa del ritorno”, Cocomerata e tombola per tutti.

Sport e divertimento a Pennabilli con il Big Rock Experience, arrampicate e skateboard per bambini e non. Mercoledì 01 settembre Pennabilli ospiterà la partenza della prima tappa dell’“AVP 501 Endurance Trail”, la corsa podistica più lunga al mondo. Sabato 08 e domenica 09 settembre torna come di consueto “Ma la Penna a Caval”, raduno per gli appassionati di cavalli. Sabato 15 e domenica 16 settembre, arriva Penna Mozzafiato, con gli sport metropolitani che sbarcano a Pennabilli.

Da segnalare la nuova iniziativa “3 giorni al Parco Begni” da venerdì 10 a domenica 12 agosto, organizzato da “Habitat” in collaborazione col Musss, per confrontarsi sul “tema dell’abitare”.

La XLVIII Mostra Mercato d’antiquariato richiama come ogni anno i più importanti espositori del settore dal 13 al 29 luglio presso il Palazzo Olivieri. In contemporanea vi sarà anche l’esposizione collaterale “Renato Guttuso - Colori e Passioni”. Altra importante mostra è “La matematica nell’Encyclopédie”, visitabile presso il Museo Mateureka fino al 02 settembre.

Ma non solo! Dall’8 luglio al 31 agosto torna il Lido 629 slm, la prima spiaggia a Pennabilli in una location rinnovata, affacciata sul tramonto e sull’intera valle, con bar e campetto da beach volley, per un’estate per tutti i gusti!