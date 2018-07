Lunedì 6 agosto la serata finale di Sganassau, ospiti Giacobazzi e Impastato

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:45 - 26 Luglio 2018

Il Palacongressi di Bellaria Igea Marina accoglierà lunedì 6 agosto (ore 21.00) la serata finale di Sganassau Oscar del Cabaret 2018, manifestazione che dal 21 giugno porta sulle spiagge di Rimini volti noti della comicità nazionale: una vera e propria serata di gala, quella in programma al Palacongressi, condotta da Anna Nash e Matteo Monì, con Giuseppe Giacobazzi e Gianluca Impastato nelle vesti di ospiti speciali. Con loro, l’International Cello performer Alberto Casadei, il gruppo funky Easy Funk e tante altre sorprese.



Oltre a queste guest star, si alterneranno sul palco i comici Carletto Bianchessi, Alberto Alivernini, Andrea Vasumi, Duilio Pizzocchi, Giovanni D’Angella, Roberto De Marchi e Gian Piero Sterpi. Una serata da non perdere, arricchita da un’esposizione di auto Ferrari a partire dalle 19.00: i bolidi di Maranello, presenti grazie alla collaborazione con lo Scuderia Ferrari Club di Pesaro, potranno essere ammirati lungo le strade di Bellaria Igea Marina prima dello spettacolo.



L’Oscar del Cabaret ‘Sganassau’ è la kermesse comica ideata e organizzata dalla Palco Comici che grazie alla sua formula “open” ed alla suggestiva ambientazione nella quale si svolge, si è attestata fra le più prestigiose a livello nazionale. Giunta alla 16^ edizione, nel corso degli anni ha visto la conduzione di volti noti della tv come Adriana Volpe, Jo Squillo, Barbara Chiappini, Marina Trevisan, I Turbolenti, Nathalie Caldonazzo, Sonia Leonardi e Denny Mendez, la partecipazione di oltre 90 comici tra i più seguiti ed amati dal pubblico, e la collaborazione con Rai Radio 2, Sky, Class Tv, Tv Moda e il TGCom.



Prevendite: Tabaccheria da Gardo (via Orazio, 76 - Bellaria Igea Marina), Ottica Galassi, (via Dati G., 83 – Viserba), Salone Attilio (viale S. Salvador, 63 – Torre Pedrera), online su www.sganassau.it Per informazioni: 333.6199302