Spostamento Nomadi: riminesi ancora in rivolta contro il progetto delle microaree

Attualità

Rimini

| 16:38 - 26 Luglio 2018

Villaggio 1° maggio; riminesi ancora in rivolta contro il progetto delle microaree. Erano centinaia i riminesi riunitisi all’incontro promosso dall’Amministrazione comunale nel quartiere di Villaggio 1° maggio, e intervenuti per esternare il proprio disappunto rispetto allo smantellamento del campo di via Islanda e alla redistribuzione dei nuclei rom e sinti in una decina di unità abitative indipendenti.

“Ancora una volta il Sindaco Gnassi non si è fatto vedere. A fare da ariete sono stati i suoi assessori che invece di ripiegare su toni più concilianti, hanno aizzato la platea con arroganza e violenza verbale contribuendo ad esasperare i toni della serata. In termini di contenuti” – spiega il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato – “questo dibattito non ha aggiunto nulla di nuovo alla discussione. A fronte delle giuste perplessità avanzate dai riminesi presenti in sala, il silenzio dell’Amministrazione è stato assordante con il risultato che al termine della serata i cittadini se sono andati più inferociti di prima. Questo è il prodotto di due anni di bugie e sotterfugi. Questi sono i risultati conseguiti da un’Amministrazione che sulla carta ha fatto finta di coinvolgere la città nel superamento dell’emergenza del campo di via islanda ma che poi, a conti fatti, ha tirato dritto annichilendo le opposizioni”.