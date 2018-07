Piano antisciacalli a tutela delle case evacuate durante rimozione ordigno bellico a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:20 - 26 Luglio 2018

Misure antisciacallaggio, controllo del territorio, vigilanza e pattugliamento. Grazie alle particolari misure di polizia previste dalle Forze dell'ordine e dai volontari, la zona rossa interessata domenica dall'evacuazione per la rimozione dell'ordigno bellico ritrovato in via Del Grano a Santarcangelo di Romagna non resterà mai isolata. 26, complessivamente, gli agenti delle polizie municipali di Rimini e di Santarcangelo impegnati esclusivamente nel controllo del territorio interessato, circa 50 i volontari appositamente formati a supporto alle Forze dell'ordine. Ad essi si aggiungono i 20 equipaggi messi a disposizione dalle Forze dell'ordine.

“L'area interessata – spiegano le Amministrazioni comunali di Rimini e Santarcangelo – sarà costantemente sotto il controllo e il pattugliamento delle diverse Forze dell'ordine impegnate. Accanto agli interventi di gestione della circolazione e di supporto alla cittadinanza è stato predisposto uno specifico piano antisciacallaggio per il controllo di tutto il territorio interessato. Operazioni tese a garantire l'incolumità di case e proprietà di tutti i residenti coinvolti nelle operazioni, fino al loro ritorno a casa”.