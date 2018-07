Boabay Rimini, tutto pronto per la seconda edizione della gara di nuoto tra i gonfiabili

Sport

Rimini

| 16:16 - 26 Luglio 2018

Sabato 28 luglio torna a BoaBay di Rimini la seconda edizione della divertente e originale Boathlon Monster Competition, gara unica consistente in due prove, una di nuoto nel perimetro del parco acquatico, a cui segue il percorso sui gonfiabili, solo dopo aver indossato il giubbotto salvagente. La somma dei due migliori tempi, il tempo in acqua e quello sui gonfiabili, consisterà nel tempo totale del concorrente che vorrà sperimentare e cimentarsi nella particolare esperienza. Il primatista italiano rana Nicolò Martinenghi darà il via alla disciplina creata ad hoc per il parco acquatico galleggiante più grande del mondo, nel mare di Rimini.

La partenza è prevista alle ore 9 dalla battigia del Bagno 55 di Rimini, piazzale Benedetto Croce, per tanto si consiglia ai concorrenti di presentarsi non oltre le 8:30 per l'iscrizione e il ritiro del numero per la competizione. L'evento è in collaborazione con arena, brand leader internazionale nel WaterWear, e Cellularline, brand leader in Italia di accessori per Smartphone e Tablet. Tutti, dai 16 anni compiuti in su, possono mettersi alla prova nella Boathlon Monster Competition.

Iscrizioni gratuite ancora aperte. Clicca QUI

L'evento sportivo prevede premi per i primi dieci classificati:

1° classificato (uomo e donna): 1 coppa + 1 abbonamento a BoaBay per l’intera stagione 2018 (vincitore + 1 accompagnatore) + 1 Cellular Line Voyager Waterproof

2° classificato: 1 coppa + 5 ingressi a BoaBay + 1 Cellular Line Voyager Waterproof

3° classificato: 1 coppa + 3 ingressi a BoaBay + 1 Cellular Lin e Voyager Waterproof

1° classificato (uomo o donna) over 50: 2 ingressi a BoaBay

Primi 10 classificati: 10 Cellular Line Voyager Waterproof

Ultimo classificato (uomo o donna): 2 ingressi a BoaBay