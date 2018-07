Cesare Cremonini in tour, programmata seconda data a Rimini: il 20 e il 21 novembre all'RDS Stadium

Attualità

Rimini

| 16:08 - 26 Luglio 2018

Una prevendita così, forse, non se l'aspettava neanche lui, Cesare Cremonini. Bruciati i biglietti del tour nel palasport "Cremonini Live 2018": a poche ore dall'apertura delle doppie date a Mantova e Bari, raddoppiano anche Firenze (17 novembre) e Rimini (21 novembre) e triplicano Bologna (29 novembre) e Bari (3 dicembre) che in un soli due giorni ore ha esaurito la disponibilità anche della seconda data. E non è detto che non vengano aggiunte altre tappe.

Queste il calendario: 3 e 4 novembre Mantova, 6 novembre Torino, 9 e 10 novembre Milano, 13 novembre Conegliano (Tv), 14 novembre Padova, 16 e 17 novembre Firenze, 20 e 21 novembre Rimini, 23 novembre Ancona, 27, 28 e 29 novembre Bologna, 1, 2 e 3 dicembre Bari, 5 dicembre Eboli, 8 dicembre Acireale, 11 e 12 dicembre Roma.