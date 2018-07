Avventurosamente: ‘Metti una sera ...con Harry Potter’, a Libiano di Pietracuta divertimento per tutta la famiglia

Eventi

Pietracuta di San Leo

| 15:34 - 26 Luglio 2018

Per la gioia dei bambini di tutte le età, ma anche dei genitori, venerdì 27 Luglio 2018 a Libiano di Pietracuta, presso l’Anfiteatro a partire dalle ore 21.00, l’Amministrazione Comunale di San Leo ha organizzato in collaborazione con San Leo 2000 e la Coop. Atlantide un appuntamento “da vivere” Avventurosamente, “Metti una sera…con Harry Potter”.

A partire dalle ore 21.00 si partirà per Hogwarts: “Il cappello parlante” ad assegnerà ad ognuno dei partecipanti la sua Casata! – Lo Smistamento di Hogwarts è la prima prova che i futuri maghi devono affrontare, ogni partecipante prova il cappello per decidere a che casata appartiene: Griffondoro, TassoRosso, Corvo Nero o Serpeverde?

Si passerà poi alla Guferia dedicata ai laboratori: “Ad ogni Casata il suo stemma”– ogni casata avrà uno stemma: Griffondoro, TassoRosso, Corvo Nero e Serpe Verde. Con l’utilizzo di colori cartoncino ogni partecipante colorerà e crea il proprio stemma. Sarà poi realizzata la “Cravatta di Riconoscimento” in stile con quelle che gli studenti di Hogwarts devono indossare durante tutte le lezioni, durante i pasti e mentre studiano nella Sala Grande.

Al termine del laboratorio Tutti al campo di Quidditch!! pronti per giocare a: “Caccia al tesoro di Hogwarts” – tutti i partecipanti divisi in squadre, secondo le loro casate dovranno risolvere enigmi ed indovinelli. L’area gioco sarà divisa in varie zone, in ogni luogo i partecipanti cercano il proprio enigma e lo risolvono ognuno con la propria squadra.

“Partita di Quiddich” – per nominare la casate vincitrice, le squadre si sfideranno a Quiddich da Tavolo, solo i migliori conquisteranno il Boccino D’Oro.

“Tiro alla fune fantasma” – mini Torneo di tiro alla fune, per decidere il vero vincitore della Scuola di Hogwarts.

Giochi e divertimento per tutta la famiglia non mancheranno, pronti quindi tutti ad emozionarvi con Avventurosamente, “Metti una sera…con Harry Potter”, Venerdì 27 Luglio 2018 a Libiano di Pietracuta, presso l’Anfiteatro a partire dalle ore 21.00 (iniziativa gratuita).

Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T. Numero Verde Gratuito 800/553800; Tel. 0541/926967; info@sanleo2000.it; www.san-leo.it; Facebook Città di San Leo.