Grande partecipazione alla festa di Viserbella: musica, divertimento fino a notte inoltrata

Eventi

Rimini

| 15:23 - 26 Luglio 2018

Mercoledi 25 Luglio è andato in scena un bell'evento di festa nella cornice unica della “torretta di Viserbella”, destinato a rimanere nell’immaginario collettivo non solo della frazione di Viserbella, ma di tutto Rimini Nord. La Torretta è da sempre il luogo simbolo di Viserbella e per la prima volta nella sua quasi centenaria storia, ha ospitato un evento aperto a tutti, che ha previsto tanta musica con Dj set, stand gastronomici, oltre a coreografie dei ragazzi del Viserbella Village. Grande partecipazione del pubblico, dai giovanissimi ai più grandi, entusiasti di ballare sulle note delle hits del momento.La festa, organizzata e gestita dal Comitato Turistico di Viserbella, è iniziata alle 20 ed è durata con grande partecipazione fino a notte inoltrata.“Una festa bellissima, ordinata e dal grande valore sociale. Abbiamo dimostrato che è possibile fare turismo, musica e intrattenimento senza eccessi. Il ringraziamento va a tutti i volontari e ai ragazzi dello Staff del Viserbella Village”, commenta il Presidente del Comitato Turistico Benaglia Stefano.

Di seguito le foto che immortalano alcuni protagonisti della serata.