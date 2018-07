Furti e rapine, arrestati un 62enne e 33enne di Rimini: erano latitanti dal 2015

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 26 Luglio 2018

Coinvolti nell’anno 2015 nell’operazione “Black Car”, effettuata dalla Squadra Mobile di Rimini, erano stati riconosciuti responsabili dei reati di furti e rapine per i quali all’epoca vennero eseguite misure cautelari. Sono rimasti latitanti fino alla giornata di mercoledì quando, per loro, un 62enne originario di Forlì e un 33enne originario di Rimini, sono scattate le manette. Gli agenti hanno infatti notificato loro gli ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi a luglio scorso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini. Ora si trovano in carcere a Rimini e a Bologna.