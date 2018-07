Ladri golosi di formaggi: provano a uscire dalle 'Befane' con diciotto tagli di parmigiano

Cronaca

| 14:22 - 26 Luglio 2018

Trafugano 18 tranci di parmigiano e tentano di eludere i controlli alle casse pagando tre birre: sono finiti così in manette un ucraino di 21 anni e un romeno di 52 anni, entrambi con precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio. I fatti sono accaduti al Centro Commerciale ‘Le Befane’ nel pomeriggio di mercoledì. I due, uno dei quali riconosciuto dal personale di sicurezza per fatti analoghi, sono stati notati aggirarsi tra le corsie del supermercato e visti nascondere la merce in una borsa a tracolla. Una volta alla cassa, sono stati bloccati e, a quel punto, la sicurezza ha chiamato la polizia. Gli agenti, una volta sul posto, hanno tratto in arresto i due .