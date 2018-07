Rimini: riqualificazione paesaggistica, prestigioso premio alla Piazza sull’Acqua e al parco archeologico

Attualità

Rimini

| 13:53 - 26 Luglio 2018

C’è il progetto Tiberio 3 tra i vincitori - su 120 candidature - del Premio internazionale “City_Brand&Tourism Landscape Award” promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e da Paysage - Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio. Il premio che ha coinvolto l’eccellenza della progettazione nazionale e internazionale, è stato pensato con l’obiettivo di diffondere buone pratiche capaci di individuare nuove logiche integrate di pianificazione e progettazione del territorio. Il progetto Tiberio 3 per la piazza sull’Acqua e il parco archeologico si è aggiudicato il premio per la categoria City Landscape, dedicata alla riqualificazione paesaggistica degli spazi urbani, al verde nella città densa, pianificazione urbana e grandi trasformazioni territoriali. Il progetto, curato dall’architetto Maria Luisa Cipriani, è stato seguito e coordinato dall’Amministrazione Comunale di Rimini ed è stato premiato ad ex aequo al Parco Biblioteca degli Alberi di Milano Porta Nuova. La Direzione Lavori è stata condotta dagli uffici tecnici comunali in collaborazione con Anthea e recentemente ultimati.

“Un riconoscimento – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – ad un’opera di riqualificazione che ha cambiato il modo di vivere uno spazio urbano dalla forte vocazione identitaria, valorizzando ancor di più uno dei patrimoni storici della nostra città. Un intervento che piace ai turisti ma soprattutto ai riminesi e che ora raccoglie anche il riconoscimento degli esperti del settore”.