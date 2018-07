Fondazione Unicampus San Pellegrino: nei prossimi mesi atteso l'ok per la laurea magistrale

Attualità

Misano Adriatico

| 13:34 - 26 Luglio 2018

Un importante tassello si inserisce nella costellazione dell’offerta formativa della Fondazione Unicampus San Pellegrino. Nei prossimi mesi, la FUSP ha in programma l’apertura della Laurea Magistrale in traduzione specialistica e interpretariato sia nella sede di Misano Adriatico sia in quella di Vicenza.

Questa preziosa opportunità risponde alla pubblicazione del 4 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto numero 59/3 maggio 2018 che permette alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML) di aprire lauree magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato, completando così il percorso della laurea triennale. In questi mesi, intanto, la FUSP sta lavorando alla stesura del programma formativo.

La Fondazione Unicampus San Pellegrino opera a livello internazionale nel campo della ricerca sulla traduzione e sulla comunicazione interculturale e si occupa dell’alta formazione linguistica. Un network internazionale, che si allarga ulteriormente e che oggi vede il completamento di un iter didattico di prestigio che dalla preparazione del Liceo Linguistico arriva a culminare nella nuova Laurea Magistrale.

Un’offerta formativa di ineguagliabile qualità, riconosciuta anche oltre i confini, alla quale collaborano la presenza e il contributo professionale di insegnanti di grande rilievo all’interno della comunità internazionale.

Gli indirizzi della Laurea Magistrale riguarderanno l’area dell’impresa e dell’editoria (traduzione letteraria), proseguendo in questo modo il percorso iniziato con la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica. In particolare, l’indirizzo in Traduzione editoriale si inserisce nel settore di specializzazione (corso storico di Tradurre la letteratura) e di ricerca della FUSP, che comprende diverse realtà di eccellenza: Nida School of Translation Studies, Nida School of Bible Traslation, European School of Literary Translation, fino alla pubblicazione della rivista scientifica Translation.