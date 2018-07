Tennis, la tappa giovanile Next Gen al Ct Casalboni è al rush finale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:47 - 26 Luglio 2018

Rush finale per la tappa del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’Elite Next Gen Under 12-14. Nell’Under 12 maschile semifinale per Rafael Capacci (Ct Zavaglia), nell’Under 14 è finale il fratello Christian Capacci (Pol.Buscherini Forlì), bene anche Pietro Matteini (Ct Cicconetti) in semifinale nell’Under 14. Under 12 maschile, ottavi: Tommaso Filippi-Mattia Degli Esposti 6-3, 6-3, Francesco Serafini-Riccardo Residori 3-6, 6-3, 10-2. Quarti: Rafael Capacci (n.1)-Francesco Passerini 6-2, 6-2. Under 14 maschile, quarti: Pietro Matteini (n.2)-Tommaso Bonarota 6-4, 6-0. Semifinale: Christian Capacci (n.1)-Pietro Vagnini 6-2, 6-4. Under 12 femminile, quarti: Maria Stella Musarra-Emanuela D’Alba 6-1, 6-0.