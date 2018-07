CHAO, sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare il primo Fullmoon Party della Riviera Romagnola

Eventi

Riccione

| 12:22 - 26 Luglio 2018

Sabato 28 luglio, per celebrare la luna piena, Rimini ospiterà il suo primo Fullmoon Party, in contemporanea con le famose spiagge di Koh Phangan. Presso la spiaggia libera di San Giuliano,avrà luogo il CHAO, dal nome del fiume che attraversa la Thailandia, il Chao Phraya, al fine di ricreare l’atmosfera dell’evento thailandese più famoso al mondo.

Location unica e pittoresca, luci, fuoco e spettacolo a partire dalle 18:00 in compagnia di artisti di strada, giocolieri, body painter, acrobati e dj in diretta nazionale su RadioStudioPiù.

L’evento è il frutto della creatività e della solida collaborazione tra i ragazzi dell’agenzia Bulb, i ragazzi del Darsena Sunsetbar e la Kasa dei Kolori.

Cocktail colorati e street food thailandese, musica e sorprese, in costume con i piedi sulla sabbia e perché no un bel bagno di mezzanotte sotto la luna piena, con l’obiettivo di offrire un divertimento nuovo, sano e di valore per la città, in una zona turistica di Rimini come San Giuliano Mare.