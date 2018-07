Camminare affidandosi solo a quattro sensi, con l'Unione Italiana Ciechi di Rimini una passeggiata speciale

Attualità

Rimini

26 Luglio 2018

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Rimini, nell’ambito del progetto “Camminiamo… e non solo” domenica 29 luglio promuove e organizza una passeggiata per non vedenti, ipovedenti, loro amici e familiari, all’interno del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi (Patrimonio Unesco). L’escursione parte da Campigna, il paesino più piccolo e alto della Valle del Bidente, immerso in una delle foreste storiche più importanti a livello nazionale; è coordinata da Riccardo Raggi, guida ambientale escursionistica grazie alla cui esperienza e professionalità il gruppo sarà condotto in sicurezza lungo i sentieri imparando a interpretare l’ambiente.

Per i vedenti che lo desiderano ci sarà la possibilità di bendarsi potendo vivere con gli altri sensi la scoperta della natura durante l’escursione. Le foreste saranno il teatro di una vera e propria immersione sensoriale, per respirare profumi e suoni di una natura generosa: vengono affidati agli altri quattro sensi la bellezza di un patrimonio non solo da guardare.

Dopo aver percorso un sentiero pianeggiante e ombreggiato e dopo aver assaporato la cultura culinaria romagnola nella pausa pranzo, nel pomeriggio un’altra breve passeggiata sul sentiero per tutti i sensi, attrezzato con plance in braille, ricondurrà il gruppo al punto di partenza.

“Passeggiamo…e non solo” è un’occasione per condividere esperienze, arricchire gli animi e migliorare il benessere fisico.

Per Informazioni e per partecipare contattare la sede UICI di Rimini Tel. 0541/29069