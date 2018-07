Controlli antidegrado, bivacchi di fortuna in ex residence a Miramare, pessime condizioni igieniche

Cronaca

Rimini

| 12:04 - 26 Luglio 2018

Controlli antidegrado dei Carabinieri di Rimini. Giovedì mattina i militari della stazione di Miramare, con personale del nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna, hanno passato al setaccio alcuni edifici abbandonati. All’interno non è stata trovata nessuna persona. In un ex residence, nonostante tutti gli accessi fossero stati chiusi dai proprietari, ignoti avevano distrutto i pannelli di legno del piano terra per introdursi nei locali.

All’interno della struttura sono stati trovati diversi bivacchi di fortuna, con materassi recuperati dai rifiuti, con molle arrugginite esposte, il tutto in pessime condizioni igienico-sanitarie. In diversi locali, c’erano candele consumate che avevano innescato principi d’incendio all’esaurirsi della cera. Nessuna presenza di sostanze stupefacenti rilevata dal cane antidroga, solo tante cicche di sigarette spente. La zona è stata ripulita e sono stati ripristinati gli sbarramenti di porte e finestre.



A seguito dei controlli all’ex delfinario di Rimini relativamente alle indagini sulle persone identificate, è stato arrestato un 24enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Bologna. Il 24enne ha ripetutamente violato il divieto di dimora in quella provincia a seguito di un procedimento penale per spaccio di droga. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto.



“I Carabinieri, con l’entrata nel vivo della stagione estiva” si legge nella nota dell’Arma “ continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, assicurando proiezione esterna a tutte le ore del giorno e della notte, organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi."