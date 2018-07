Riccione, per ‘Cinema in Giardino’ il film ‘La Terra dell’Abbastanza’: ospiti i registi, i fratelli D’Innocenzo

Eventi

Riccione

| 11:57 - 26 Luglio 2018

Secondo appuntamento del primo ciclo di Cinema in Giardino, la rassegna estiva nell'arena di viale Lazio a Riccione Paese. Ospiti giovedì 26 giugno i registi Damiano e Fabio D'Innocenzio, vincitore miglior regista esordiente nastri d’argento 2018, a presentare il loro La Terra Dell'Abbastanza.



I registi incontreranno il pubblico per la presentazione del film alle ore 21:30 e per un aperitivo alle ore 19:30 prima della proiezione al Pepper, accanto all'arena.



La Terra Dell’Abbastanza, opera prima dei Fratelli D’Innocenzo presentata nella sezione Panorama della 68ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.

La pellicola racconta di Mirko e Manolo due bravi ragazzi della periferia di Roma, fino al momento in cui guidando a tarda notte investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due giovani si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto.

Il film è interpretato da Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora e Luca Zingaretti.

I gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo alla loro prima esperienza cinematografica hanno voluto raccontare com’è facile assuefarsi al male.

Orario proiezioni 21:30.



Il costo del biglietto è di 5 Euro, l'abbonamento che consente la visione di 5 film a scelta è di 20 Euro. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo al Cinepalace (tel. 0541 605176).

Informazioni: Ufficio Cultura tel. 0541 426031, IAT Informazioni e accoglienza turistica tel. 0541 426050



La rassegna è a cura di Giometti Cinema, Comitato d'area Riccione Paese, Comune di Riccione.