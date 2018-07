Non rispetta le regole della comunità, 32enne rapinatore va in carcere

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:16 - 26 Luglio 2018

Non aveva ripetutamente rispettato gli obblighi imposti dal suo stato di "affidamento in prova ai servizi sociali", per questo è finito di nuovo in carcere. Un 32enne di origine ucraina residente a Misano Adriatico deve scontare una pena per rapina. Le continue inottemperanze documentate dai militari, hanno inasprito la misura cautelare impostagli. L'uomo si trova ora in carcere a Rimini.