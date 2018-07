Scoperto a rubare indumenti intimi e cibo, ladro in manette al supermercato di Riccione

Cronaca

| 11:07 - 26 Luglio 2018

Con le tasche piene di cibo ed indumenti intimi, ha cercato di scappare dal supermercato senza pagare. Un 24enne di origine marocchina è stato arrestato nella prima serata di mercoledì dai Carabinieri di Riccione. Il giovane, senza fissa dimora, celibe e disoccupato, era entrato in un negozio di viale Ceccarini e, dopo aver arraffato quanto gli serviva, è scappato di corsa verso l'uscita. Un addetto alla sicurezza ha notato tutta la scena e lo ha inseguito. Il 24enne è stato poi bloccato da una pattuglia di Carabinieri in transito in zona. La refurtiva, di circa 50 euro, è stata restituita al supermercato. Il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e verrà processato per direttissima.