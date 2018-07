Riccione, festa col dj Mozart per ricordare Luca Fabbri il suo più grande fan

Eventi

Riccione

| 07:21 - 29 Luglio 2018

Una festa in via Berlinguer 43 a Riccione presso il bar A14 per ricordare il dj Luca Fabbri, recentemente scomparso. "Festa di ferragosto - disco funky" quarta edizione si terrà il 10 agosto. L'evento negli anni precedenti era organizzato proprio da Luca ed ora gli amici hanno deciso di ricordarlo con l'atmosfera che più lui amava. Non una triste cerimonia ma una festa vera e propria. Alla consolle si alterneranno Dj Paci, Dj Massimo Rossi e Dj Mozart, una delle pietre miliari della dance internazionale. Fabbri, grande fan di Dj Mozart, l'aveva sempre coinvolto nell'evento ed anche quest'anno non poteva mancare per ricordare Luca e la sua passione per la musica. Luca Fabbri, socio di una carrozzeria, riccionese d.o.c. è scomparso a maggio dopo una malattia.

Mozart dal '74 comincia a fare il dj al New Jimmy, locale storico della dolcevita riccionese. Non ancora maggiorenne, era il '76, cominciò a lavorare alla Baia degli Angeli, dove già viveva da anni (la considerava la sua famiglia, creava le scenografie e ascoltava dischi con i suoi intimi amici e dj Bob Day e Tom Sison). La musica che suona è a 360°. Dichiara che, se potesse e il pubblico capisse la sua rivoluzione musicale, suonerebbe solo suoi inediti. Non suona come dj in discoteca, non ama più veder un pubblico che segue solamente la musica come un fatto di moda, che sceglie le discoteche alla moda e i dj in base alla notorietà e al genere che propongono. Per questo motivo, diventano rarissime le possibilità di sentirlo e sceglie solo pochi eventi all'anno, quelli che gli garantiscono di suonare ciò che vuole ed incondizionatamente poter ancora sperimentare.

La festa inizierà dalle ore 18. Per informazioni 0541 607694