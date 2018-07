Motociclismo, rombano i motori a Misano con il quarto round stagionale dell'Elf Civ, gare in diretta su Sky

Sport

Misano Adriatico

| 10:25 - 26 Luglio 2018

L’ELF CIV 2018 torna da venerdì a Misano World Circuit per il suo quarto round stagionale. Le gare del weekend saranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208). Si chiude così un luglio strepitoso per MWC, all’insegna del grande motociclismo e sin qui con oltre 150.000 presenze a partire dal Riviera di Rimini WorldSBK, a seguire il World Ducati Week. Ora si aggiunge il Campionato Italiano di Velocità che proprio dal Simoncelli aveva iniziato la stagione 2018. Tredici le gare in programma, da venerdì il via con le varie sessioni di prove libere.



SBK - Nella SBK è leader il riminese Matteo Ferrari (Ducati Barni Racing), reduce dalla sua prima vittoria. In classifica lo insegue ad un punto un avversario del calibro di Michele Pirro di nuovo in pista a Misano dopo la vittoria nella Race of Champions’ al World Ducati Week. Wild card per i riminesi Alessandro Del Bianco e Roberto Tamburini.

Moto3 - Due gare, sabato alle 14 e domenica alle 14.30. Si ripartirà col cesenate Kevin Zannoni (TM Factory Racing) che è il nuovo capoclassifica. Le insidie arriveranno innanzitutto da Nicholas Spinelli, campione in carica (Honda Gresini Racing Junior Team) che al primo round a Misano fece doppietta. Non ci sarà invece Stefano Nepa, ormai in pianta stabile al Motomondiale con il Team CIP.

SS600 - Il capoclassifica è l’anconetano Marco Bussolotti (Yamaha Rosso Corsa), che dovrà difendersi dal campione in carica, Davide Stirpe (Extreme Racing Bardahl MV Agusta), distante soli tre punti e già vincitore a Misano ad inizio stagione. Fari puntati sui compagni di squadra del Gas Racing Team Yamaha, Massimo Roccoli e Lorenzo Gabellini.

Premoto3 125 2T – Nella 125 2T si riparte dalla lotta tra Jacopo Hosciuc e Filippo Bianchi, coi due che si sono già spartiti le vittorie a Misano in questo 2018. Nella 250 4T il nuovo leader è Alessandro Morosi (Full Moto Squadra Corse RMU), che però a Misano dovrà guardarsi le spalle da Alberto Surra (2 Wheels Polito), già autore di una doppietta a Misano nell’ELF CIV 2018.

SS300 - Il pilota da battere sarà il capoclassifica Thomas Brianti. A sole 9 lunghezze insegue Marc Luna Bayen (CM Racing Kawasaki). Vicinissimo a loro Manuel Bastianelli (Kawasaki Prodina Ircos) reduce dal trionfo ottenuto proprio a Misano nel recente round del Mondiale delle derivate di serie, dove aveva partecipato come wild card. Il tutto senza dimenticare Kevin Sabatucci (ProGP Racing Yamaha) a solo 16 punti dalla vetta della classifica.

A MWC sarà presentato il Premio Paolo Tordi, una copia in scala del monumento realizzato dall’artista e mastro ferraio Aurelio Montanari in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa dell’omonimo pilota cesenate (16 Maggio 1976). Il monumento è stato regalato dal Moto Club Paolo Tordi alla città di Cesena ed è stato collocato nei pressi del centro storico. Il premio andrà ai piloti (uno per ogni categoria dell’ELF CIV) che nell’arco del weekend avranno realizzato il punteggio più alto sommando i risultati di gara1, 2 e delle qualifiche. Il Moto Club allestirà esporrà nel paddock l’Aprilia 125 di Tordi, nonché le moto di Lawson e Cadalora. Sabato alle 19.00 appuntamento con l’aperiELF alla piscina del ristorante del circuito per un party in costume. Domenica pit walk in pausa pranzo e trenino panoramico, a bordo del quale tutti i presenti avranno l’occasione di fare un giro del circuito.

TV e biglietti – Le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208) sia il sabato che la domenica a partire dalla Moto3 (dalle 14 il sabato e dalle 14.30 la domenica) con a seguire tutte le categorie. Tutti gli appassionati potranno poi seguire le battaglia dell’ELF CIV anche in diretta streaming su Eleven Sports, accessibile anche dal sito civ.tv. Fuori dall’Italia le battaglie dell’ELF CIV saranno visibili, oltre che sul consueto circuito motorsport.tv, anche in Spagna, con le gare trasmesse dalla piattaforma laliga4sports. AutomotoTV (canale 228 di Sky) trasmetterà le gare dell’ELF CIV anche in replica.