Vigili in spiaggia con sedie e ombrelloni, posti fissi a Cattolica contro abusivismo e sicurezza

Attualità

Cattolica

| 10:16 - 26 Luglio 2018

Mare sicuro per i bagnanti della spiaggia di Cattolica grazie al servizio predisposto dalla Polizia Municipale. I “vigili al mare” possono da alcuni giorni contare su tre nuove postazioni, a nord e a sud del litorale, attrezzate con sedie ed ombrelloni ben riconoscibili perché “marchiati” con il logo comunale delle cubie. Da questi punti parte l’attività quotidiana e costante di monitoraggio, con la presenza dei vigili che diviene così stanziale a presidiare la spiaggia coordinati dal Comandante Ruggero Ruggiero. L’attività si svolge lungo tutto l’arco della giornata, la mattina tra le 8 e le 12,30 e nel pomeriggio tra le 14,30 e le 18,30.

“Voglio ringraziare per l’impegno profuso dai nostri uomini della Polizia Municipale – spiega l’Assessore Patrizia Pesci -. Anche attraverso queste nuove postazioni lungo la spiaggia, si è voluto rafforzare il controllo del territorio per evitare situazioni di pericolo e contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, l’occupazione illegittima di suolo pubblico, l’accattonaggio e tutti quei fenomeni che creano disagi alla collettività. Offrire, così, una estate sicura per cittadini e turisti”.

Una recente relazione sulle operazioni di sicurezza urbana ha messo in rilievo i risultati finora raggiunti registrando ben 94 verbali contro l'abusivismo commerciale, con sanzioni pari a 73.000 euro, e 9 verbali di occupazione illegittima del suolo pubblico, per sanzioni pari a euro 450 euro, dalla fine del mese di maggio allo scorso 15 luglio. In tale periodo stati predisposti, inoltre, controlli presso appartamenti dati in locazione a cittadini extracomunitari, che determinano situazioni di sovraffollamento e dimora per venditori (anche) abusivi.