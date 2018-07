Corsa con il cane, si sfideranno 23 nazioni: per l'Italia il verucchiese Luca Dolci

Sport

Verucchio

| 09:45 - 26 Luglio 2018

Il Trophèe de Montagne (TDM) è un gara di corsa con il cane (Canicross) su percorsi di alta montagna, che si sviluppa su 10 tappe divise in 9 giorni con percorsi di lunghezza variabile tra i 5 e 9 km circa con dislivelli notevoli. Si svolge in Francia e più precisamente nella regione dell’Oisans, tra l’alpe d’Huez e Les Deux Alpes nelle località di Oz en Oisans, Villard Reculas, Allemont, Villard d’Arène e Auris en Oisans.

Dal 4 al 10 Agosto, 250 binomi provenienti da 23 nazioni differenti si sfideranno sulle alpi Francesi, chi per la vittoria e chi per semplice passione ma tutti uniti dall’amore per i loro cani, sapendo di aver fatto qualcosa di appagante col proprio amico a quattro zampe.

Luca Dolci, Verucchiese di origine ma residente a Coriano nella vita si occupa di serigrafia, è anche il presidente della polisportiva Colti in Castagna nota in zona per l’organizzazione di diversi eventi sportivi tra i quali la classica gara di Enduro Mtb che si svolge tutti gli anni ad inizio primavera a Talamello, da sempre appassionato di sport outdoor, Snowboard, Mountain Bike, Trail Running e infine di Canicross sarà uno dei 5 componenti del Team Italia che cercherà di portare al termine al meglio questa avventura di 10 giorni insieme ai suoi fedeli cani.

Luca corre con Loic, Bracco Tedesco di 2 anni e mezzo, le loro storie si incrociano nel novembre del 2016 quando pensando di prendere un’altro cane da affiancare agli altri 2 che già facevano parte della sua vita, vide un annuncio di un canile ad Iseo di questo splendido esemplare di bracco salvato da una volontaria mentre stava vagando per le campagne Pugliesi poi portato subito in Lombardia. Dopo qualche giorno si presentò alle porte del canile e circa un’ora dopo era già in macchina in direzione Rimini. Da quel momento iniziarono a correre insieme, condividendo questa passione, eh si perché anche Loic sembra nato per correre, partecipando a gare in tutta Italia e lo scorso anno presero parte alle ultime 4 tappe del TDM, fu subito amore, al chè quest’anno non potevano farsi scappare l’occasione di partecipare per intero a questa stupenda manifestazione. 10 Tappe sono tante e per questo c’è la possibilità di partecipare con 2 cani, quindi Luca sostituirà in qualche gara Loic con Cliff, meticcio di 4 anni, più piccolo e meno predisposto alla velocità ma con una testa (come si dice in gergo) da vero cane Leader. Lui è stato il primo in famiglia ad avvicinarsi al canicross, precisamente nella primavera del 2015 quando Nicoletta (la fidanzata di Luca) stava cercando un modo per condividere qualcosa con il proprio cane che non fossero le solite discipline cinofile.. et voilà ecco il canicross..

Questa passione per il TDM è stata tramandata a Luca dalle esperienza di altri Italiani negli anni precedenti (ricordo ancora la prima volta che me ne parlarono nell’ estate del 2015 e rimasi subito affascinato), in particolare dagli amici Sara, Valerio, Gioia e Tommaso che più volte nei vari discorsi si arrivava sempre a parlare del Trophèe de Montagne rinominato proprio da Sara il Trofeo delle Emozioni, eh si perché le emozioni che si vivono in quei luoghi sono incredibili ed indimenticabili, e quest’anno avrò la fortuna di viverle a pieno per tutti e 10 i giorni.

L’Italia oltre che da Luca sarà rappresentata dal Laziale Mattia Minori, l’atleta più veloce del Team che vanta un ottimo piazzamento alla scorsa edeizione (23esimo assoluto), i Sardi Davide ed Andrea Piras e Italo Orrù conosciuto nell’ambiente del TDM come il Sindaco in quanto veterano del Trofeo con 5 partecipazioni all’attivo. Nicoletta Cogoni Camilla Bottin e Silvia Serugeri raggiungeranno la comitiva Italiana durante la manifestazione per prendere parte ad alcune tappe del trofeo.