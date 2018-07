Cattolica calcio fallito, tifosi venerdì scendono in piazza

Attualità

Cattolica

| 09:25 - 26 Luglio 2018

I tifosi del Cattolica scendono in piazza. Pochi giorni fa la società Giovane Cattolica calcio è stata dichiara fallita dal tribunale di Rimini. Dopo questa notizia, su facebook è nato il gruppo 'Salviamo il Cattolica Calcio' dal quale è stata lanciata una proposta: "Venerdì 27 luglio alle 21.30 i tifosi del Cattolica calcio si ritroveranno in piazza per far sentire ancora una volta il pensiero e la posizione presa riguardo al fallimento del Cattolica calcio. L’invito è aperto a tutti i tifosi e ai cittadini cattolichini. Facciamo sentire la nostra voce, facciamo capire la nostra passione".